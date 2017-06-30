C 1 июля 2017 года банк ВТБ внедряет бесконтактное расчетное приложение платежной системы «Мир» на всех вновь выпускаемых банком картах проекта «Социальная карта москвича», сообщает пресс-служба финансовой организации.

До конца текущего года более 600 тыс. москвичей получат обновленную социальную карту. К 1 июля 2020 года такая карта появится у всех столичных льготников.

На обновленной социальной карте сохранены привычные платежные сервисы и условия по ним: оплата единого платежного документа без комиссии, бесплатное снятие наличных в банкоматах Группы ВТБ.

Клиентам пенсионного возраста доступны бесплатное SMS-информирование, а также ежеквартальное начисление дополнительного дохода в сумме 4% годовых на остаток средств.

На данный момент держателями социальной карты являются 4,5 млн человек. За время реализации проекта в обращение выпущено более 17 млн карт.