Госавтоинспекция Москвы начала выдачу новых номеров серии «799», сообщили в пресс–службе столичной ГИБДД.

Как уточняется, выдача новых номеров обусловлена тем, что варианты комбинаций букв и цифр в номерах серии «777» заканчиваются.

«Решение об изготовлении новой спецпродукции принято в связи с окончанием возможных цифровых и буквенных комбинаций при изготовлении государственных регистрационных знаков с кодом «777». Все регистрационные подразделения оснащены необходимым количеством государственных регистрационных знаков с новой серии «799» и приступили к их выдаче», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что номера серии «777» будут выдаваться до полного израсходования комбинаций.