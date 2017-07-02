Для сотрудников Госавтоинспекции (ГИБДД) могут создать новую форменную одежду, передает ТАСС.

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что идет обсуждение возможности предоставления новой улучшенной формы для сотрудников ГИБДД.

«Необходимо много вопросов решать в части обеспеченности личного состава материально-техническими средствами, и в этом руководство МВД России нас поддерживает. Мы сегодня, например, обсуждали изменение форменной одежды для инспекторов», — рассказал Черников.

Он отметил, что новая форма для сотрудников ГИБДД должна стать удобней, а в ее производстве должны использоваться только качественные материалы.

«Форма должна быть такая, чтобы использовался хороший качественный материал, соответствующий климатическим условиям. Чтобы были светоотражающие элементы, которые позволят в ночное время работать безопасно на дорогах», — подчеркнул Черников.