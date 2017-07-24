Совет Федерации (СФ) обратится к президенту России Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность введения ограничений в отношении Польши. Об этом говорится в проекте обращения СФ .

Подобное предложение связано с принятым Польшей законом, который предусматривает снос памятников советским воинам-освободителям.

«Совет Федерации обращается к вам, Владимир Владимирович, и просит рассмотреть возможность введения мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Польшей, а также в отношении польских парламентариев — инициаторов закона от 1 апреля 2016 года. Практические действия по реализации закона о декоммунизации после вступления его в силу станут прямым нарушением двусторонних договоров и приведут к пересмотру нынешнего формата совместной работы с Польшей по сохранению и содержанию мест памяти и захоронений польских военнослужащих и гражданских лиц на территории РФ», — говорится в тексте обращения.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что оставлять действия польских властей без ответа нельзя.

«Прощать такие вещи, на мой взгляд, недопустимо, и это позиция не только России. Это циничное решение, история их рассудит. Как можно глумиться над памятью?» — сказала Матвиенко.

Польские власти 22 июня 2017 года утвердили изменения в закон от 1 апреля прошлого года о запрете пропаганды коммунизма. Принятые поправки предусматривают демонтаж памятников советским воинам, которые освобождали Польшу от гитлеровской оккупации в 1944 году.