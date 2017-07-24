Совет Федерации (СФ) собирается обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой проработать ответные меры на принятый властями Польши закон о сносе памятников советским воинам-освободителям. Об этом рассказала спикер СФ Валентина Матвиенко.

«Завтра на пленарном заседании хотим обратиться к президенту РФ, с тем чтобы он дал поручение соответствующим министерствам и ведомствам разработать комплекс ответных мер для подобного рода действий польских властей», — сказала Матвиенко.

При этом она отметила, что такое заявление будет принято даже несмотря на то, что разработкой ответных действий уже занимаются МИД РФ и другие инстанции.

«Прощать такие вещи, на мой взгляд, недопустимо, и это позиция не только России. Заявления МИД Польши для нас неприемлемы. Это циничное решение, история их рассудит. Как можно глумиться над памятью?» — сказала Матвиенко.

Польские власти 22 июня 2017 года утвердили изменения в законе о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают демонтаж памятников советским воинам. Министерство иностранных дел России назвало подобные действия «сознательной провокацией» и пообещало, что они не останутся без ответа.