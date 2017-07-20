Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Израиль за осуждение сноса памятников советским солдатам, погибшим в ходе Второй мировой войны, в ряде стран Восточной Европы.

«Мы благодарны тем, кто в Израиле дает правильные исторические оценки всем этим событиям, осуждает снос памятников советским солдатам», — сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Глава государства также заявил о необходимости вспомнить о случаях, когда советские граждане спасали евреев от фашистов.

Ранее депутаты израильского кнессета (парламента) поддержали заявление по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 22 июня утвердил изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников советским воинам.