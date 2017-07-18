Возмутительной провокацией назвали в МИД РФ подписание закона, предусматривающего демонтаж советских памятников в Польше. В министерстве пообещали не оставить это решение без последствий. Об этом говорится в комментарии ведомства, распространенном во вторник.

«В Варшаве сознательно идут на эту возмутительную провокацию. Разумеется, она не останется без последствий», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Вопрос о сносе советских памятников в Польше имеет и важнейшее «морально-нравственное измерение», отметили в российском МИДе.

Москва неоднократно обращала внимание Варшавы на то, что такие действия являются прямым нарушением международно-правовых обязательств, вытекающих из двусторонних договоров между странами 1992–1994 годов. Власти Польши в соответствии с этими соглашениями обязаны защищать и охранять советские памятники.

Польские власти осознают, какое тяжелое оскорбление они наносят российскому народу и народам стран, входивших в СССР, сражавшихся за жизнь и свободу Европы, считают в МИД России, однако сознательно идут на провокацию, сообщает сайт НТВ.Ru.

Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда утвердил поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Они предусматривают, в частности, снос памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим страну от фашистской оккупации в 1944–1945 годах.

Закон вступит в силу через три месяца со дня подписания.