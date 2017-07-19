Госдума приняла обращение к парламентам Европы в связи с оскорблением памяти советских воинов-освободителей и жертв холокоста в ответ на закон о сносе памятников в Польше.

Кроме того, российские парламентарии призвали ввести в образовательные программы учебных заведений европейских государств материалы о решающей роли Красной армии в победе над нацизмом и об уроках холокоста.

Принятие обращения было синхронизировано с принятием аналогичного обращения парламентом Израиля, о котором ранее договорились спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель кнессета Израиля Юлий Эдельштейн.

«Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий», — подчеркнул Володин.

Ранее сейм Польши принял поправку в закон о запрете пропаганды коммунизма, которая позволяет снести большое количество памятников советским воинам-освободителям.