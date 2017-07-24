Законопроект о введении понятия нематериальной взятки, ужесточении ответственности за коррупцию и «максимальной криминализации взяточничества» рассмотрят в Госдуме осенью 2017 года. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Согласно тексту документа, взяткой будет считаться любое неправомерное имущество и услуги, не поддающиеся оценке рыночной стоимости. Например, это может быть написание диссертации, содействие в уклонении от армии или устройство на работу родственников, пишет ТАСС. Кроме того, в случае принятия закона от двух до шести лет могут быть увеличены сроки давности за дачу и получение взятки. Данная мера переводит коррупцию из разряда преступления небольшой тяжести в среднюю. Кроме того, депутат предложил ввести уголовное наказание за материальный подкуп третейских судей, которые также могут совершать коррупционные правонарушения, сообщает сайт «Комсомольской правды».