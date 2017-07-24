Зампред комитета Госдумы (ГД) по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) внес в ГД законопроект, предусматривающий разрешение несовершеннолетним заниматься предпринимательской деятельностью с 14 лет.

«Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе заниматься предпринимательской деятельностью с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя», — говорится в проекте закона.

Автор инициативы отмечает, что в настоящее время по российскому законодательству заниматься бизнесом может любой гражданин, признанный полностью дееспособным, совершеннолетним, не имеющий судебных запретов.

Однако Свинцов подчеркнул, что существуют и исключения, которые позволяют стать индивидуальным предпринимателем и до достижения 18 лет.

«В Гражданском кодексе (ГК) РФ сказано, что несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью», — отметил депутат.

Соответствующие изменения предлагается внести в ГК России.