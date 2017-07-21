Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя дистанционным способом. Запрещается распространение соответствующих предложений в интернете и в СМИ.

За нарушение закона предусмотрены штрафы, передает «Интерфакс». Для граждан он может варьироваться от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, а для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Закон запрещает также производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15%, которая содержит тонизирующие вещества, за исключением производства в целях экспорта продукции за пределы России.

Немаркированную алкогольную продукцию в объеме более 10 л на человека отныне запрещено будет перемещать по территории страны, передает BFM.RU.

Документ устанавливает и норму по перевозке этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием спирта более 25% на железнодорожном транспорте.

С 1 июня 2019 года транспортировка будет допускаться только в случае оснащения такого транспорта средствами регистрации в автоматическом режиме движения, когда будет передаваться информация о пройденном маршруте, текущем местоположении, а также месте и времени стоянок.