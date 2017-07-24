Свыше пяти миллионов жителей столицы стали обладателями электронных медицинских карт, это примерно 54% зарегистрированных пациентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Врачи ежедневно создают около 6,2 тыс. медицинских карт в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Для открытия электронной медкарты необходимо записаться на прием к врачу. Доступ к персональной карте в ЕМИАС имеют все медики, работающие в этой системе, а также сотрудники скорой помощи. Последним электронная карта позволяет оперативно находить информацию о пациенте, в случае если он находится без сознания.

В медкарту попадает информация о заболеваниях пациента, визитах к врачу, назначенных лекарственных препаратах, больничных листах. Скоро там может появиться информация о клинических исследованиях.

Как ожидается, в дальнейшем использование электронных медицинских карт во всех учреждениях Москвы повысит качество лечения и положительно скажется на состоянии здоровья жителей столицы.