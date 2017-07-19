Минздрав внедрит систему мониторинга времени ожидания приема
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что до конца 2018 года во всех медицинских организациях РФ будет введена единая система мониторинга времени ожидания пациентами.
По ее словам, задача Минздрава заключается в том, чтобы «обеспечить стабильный и качественный сервис записи к врачам во все поликлиники страны через личный кабинет пациента на едином портале госуслуг».
Кроме того, в декабре 2017 года Минздрав внедрит единую систему мониторинга времени ожидания приема у врачей разных профилей во всех медицинских организациях страны.
«Это позволит нам оперативно выявлять те организации, в которых нарушаются предельные сроки ожидания разных видов медпомощи, утвержденные постановлением правительства РФ», — приводит слова Скворцовой «Интерфакс».