Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что до конца 2018 года во всех медицинских организациях РФ будет введена единая система мониторинга времени ожидания пациентами.

По ее словам, задача Минздрава заключается в том, чтобы «обеспечить стабильный и качественный сервис записи к врачам во все поликлиники страны через личный кабинет пациента на едином портале госуслуг».

Кроме того, в декабре 2017 года Минздрав внедрит единую систему мониторинга времени ожидания приема у врачей разных профилей во всех медицинских организациях страны.

«Это позволит нам оперативно выявлять те организации, в которых нарушаются предельные сроки ожидания разных видов медпомощи, утвержденные постановлением правительства РФ», — приводит слова Скворцовой «Интерфакс».