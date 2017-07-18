Минздрав РФ исключил из концепции государственной политики противодействия потреблению табака пункт по увеличению рабочего дня для курильщиков, передает ТАСС.

Об этом заявил заместитель председателя экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции Владимир Мишеловин.

Однако в новой версии концепции введен запрет на государственную поддержку создания фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака.