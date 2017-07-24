Большинство жителей домов рядом с пятиэтажками, включенными в программу реновации, не хотели бы присоединиться к программе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Левада-центра.

Согласно проведенному опросу, 64,5% жителей домов рядом с «хрущевками» негативно относятся к включению их собственных домов в программу реновации. При этом 35,5% высказались за участие в программе.

Главными проблемами реновации участники опроса назвали масштабную стройку, которая развернется с ними по соседству и нарушит привычный образ жизни (34%), а также возможное плохое качество новых домов — 26%.

При этом 41% опрошенных уверены, что реновация улучшит архитектурный облик районов и города в целом.

Жители самих домов, попавших в предварительный список реновации, в большинстве голосовали за снос. Включение своих домов в программу поддержали 85,5% жителей пятиэтажек.

Московские власти также отметили, что в столице в связи с реновацией изменится работа наземного транспорта, увеличится число остановок и будут закупаться новые автобусы.