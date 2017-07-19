Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, определяющий предоставление с 1 января 2018 года налоговых льгот для Фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве, а также для участников программы сноса пятиэтажек.

Как отмечает RT, проект был внесен на рассмотрение в ГД депутатом Николаем Гончаром («Единая Россия»). Согласно документу, льготы будут предоставляться для эффективного использования бюджетных средств и в целях исключения дополнительной налоговой нагрузки на участников программы реновации.

Ранее стало известно, что для жильцов расселяемых пятиэтажек в столице предложат скидку 20% по льготной ипотеке.