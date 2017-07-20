Жители московских домов, попавших в программу реновации, будут освобождены от взносов за капитальный ремонт, заявил в четверг столичный градоначальник Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале ТВЦ.

По словам мэра города, в начале августа планируется официально утвердить и обнародовать точные списки домов, которых коснется реновация.

Собянин уточнил, что порядка 2 тыс. протоколов поступило от москвичей, которые принимали решение о судьбе своих домов уже после завершения электронного голосования во время общих собраний жильцов.

«Как только будет официально принята программа и утверждены списки домов, а это произойдет в первых числах августа, так участники программы перестанут платить взносы за капремонт, как и было обещано правительством Москвы», - подчеркнул он.