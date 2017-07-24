Горнорабочие рудника «2-й Советский» на севере Приморского края в понедельник покинули шахту из-за задымления, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«24 июля в 08:40 по местному времени (01:40 мск) на руднике «2-й Советский» в Дальнегорском городском округе произошло задымление на горизонте 85 метров», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что дежурная смена рабочих, состоявшая из 65 человек, самостоятельно вышла на поверхность. Пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время спасатели проводят комплекс мероприятий по восстановлению работы на руднике и выявлению причин задымления.