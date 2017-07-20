Два человека получили травмы при обрушении горной породы на шахте № 3 нефтешахтного управления «Яреганефть» ООО «Лукойл-Коми».

Обвал произошел на глубине 194 метра, на аварийном участке в этот момент находились пять горняков, трое из них вышли самостоятельно. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, с ними работают врачи, уточняет ТАСС.

Всего под землей в момент обрушения находились 111 человек.

По предварительным данным, причиной обрушения стало нарушение техники безопасности.