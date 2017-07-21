В Кемеровской области шахтерам, работающим на предприятиях угольной компании «Заречная», выплатили 93,8 млн рублей долгов по зарплате за май этого года. О погашении долгов перед работниками шахт «Заречная» и «Алексиевская» сообщается на сайте кузбасской прокуратуры.

По данным ведомства, 1 июля угольная компания должна 137 млн рублей 3433 шахтерам «Заречной» и 39 млн — 1025 горнякам «Алексиевской». В итоге, до 20 июля «Заречная» погасила свой долг в размере 58,8 млн рублей, «Алексиевская» — 35 млн рублей.

«Работа на данном направлении будет продолжена», — заявила помощник прокурора по региону Елена Тушкевич.

На минувшей неделе Росстат сообщил о сокращении задолженности по зарплате в стране за январь-июнь до 3158 млн рублей. В 10 российских регионах долгов по зарплате нет вовсе. Задолженность в Кузбассе, по данным на 1 июля, составляла 254 млн рублей.