Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подготовила отчет о социально-экономическом положении России за январь–июнь 2017 года, из которого следует, что с начала нынешнего года в стране значительно снизился уровень безработицы — как и задолженности по зарплатам перед сотрудниками.

По данным на июнь численность рабочей силы в стране достигла 76,2 млн человек, а безработица — 5,1% (3,8 млн человек). При этом всего 0,8 млн безработных зарегистрировались в этом статусе в государственных учреждениях российской службы занятости и еще меньше — 0,7 млн человек — получали пособие по безработице.

В отчете Росстата отмечается, что в июне снижение уровня безработицы по сравнению с тем, который был зафиксирован в мае, составило 0,1%. До этого он также ежемесячно снижался на 0,1% (только в феврале и январе показатель был одинаковым — 5,6%).

Улучшилась, как утверждают в Росстате, и ситуация с выплатой заработных плат россиянам. В 10 субъектах Федерации вообще не зафиксировано задержек.

В 72 субъектах на начало июля отсутствовала просроченная задолженность по зарплатам, возникшая по причине несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней. В остальных случаях 3,7% долга приходилось на федеральный бюджет, 79,7% — на региональные бюджеты, а 16,6% — на местные бюджеты.

42 региона продемонстрировали общее сокращение объема задолженности по зарплатам, в двух субъектах Федерации ситуация осталась без изменений, в 31 субъекте РФ долг увеличился.

Задержка зарплат организациями из-за нехватки у них собственных средств в июне снизилась на 104 млн рублей и к 1 июля достигла 3158 млн рублей. Сокращение составило 3,2%.