Закон о повышении зарплаты в два раза отменят депутаты законодательного собрания Красноярского края на очередной сессии в среду. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

По словам спикера Александра Усса, принятый депутатами ранее закон не предполагал автоматического ввода его в действие, не объяснял о возможных причинах и условиях его применения, что в результате повлекло за собой отрицательный резонанс, сообщает. Он добавил, что принятый закон не повышает заработную плату депутатов, лишь «открывает возможность это сделать».

«Считаю, что этот урок должен научить нас простой вещи: определять уровень заработной платы власть сама себе не может», — цитирует слова спикера регионального парламента BFM.RU.

В «Единой России» этот законопроект называли «чисто техническим», поскольку индексация зарплаты ряда категорий государственных служащих не проводилась уже 10 лет.

Проект закона о повышении депутатам и другим категориям госслужащих заработной платы вдвое был принят депутатами заксобрания Красноярского края на летней сессии. Предполагалось, что зарплата парламентария в среднем повысится со 100 тыс. до 200 тыс. рублей, сообщает «РИА Новости». После данного решения депутатов краевая прокуратура начала проверку.