В Красноярском крае депутаты законодательного собрания подняли себе зарплату вдвое, сообщил журналистам источник в региональном парламенте. Соответствующий законопроект уже принят депутатами и подписан главой региона.

«Решение о повышении вознаграждения депутатам принято. Общая сумма в среднем повысится со 100 тыс. до 200 тыс. рублей», — цитирует собеседника «РИА Новости».

Уточняется, что повышение зарплат состоится лишь в случае принятия поправок в краевой бюджет.

По словам одного из депутатов, в первоначальном виде проект закона не предполагал повышения зарплат депутатам. Но перед сессией были внесены изменения, о которых многие не знали. Парламентарий также отметил, что инициатором изменений стали члены фракции «Единая Россия».

Ранее ведущий одной из красноярских телекомпаний в эфире утренней программы поздравил депутатов с повышением зарплаты.