Депутаты фракции ЛДПР предлагают запретить прерывать рекламой воскресные теле- и радиопередачи. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

Уточняется, что рекламу предлагается ограничить в период с 6 до 24 часов каждого воскресенья. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник. Планируется, что он дополнит статьи 14 и 15 федерального закона «О рекламе».

«В выходные люди должны отдыхать, в том числе иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы. А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых», — прокомментировал законопроект один из его создателей, Ярослав Нилов.

В пояснительной записке депутаты отметили отрицательное влияние рекламных роликов на детей, которые «не должны быть заложниками бизнеса, желающего сбыть свою продукцию путем рекламы любой ценой».

В поддержку идеи дать людям «отдохнуть от рекламы хотя бы в воскресенье» авторы приводят данные опроса фонда «Общественное мнение», согласно которым 82% россиян считают, что реклама на ТВ занимает слишком много времени.

Инициатива была предложена вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, членом комитета по информационной политике Вадимом Деньгиным и первым замглавы комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимиром Сысоевым.