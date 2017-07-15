Всероссийский центр изучения общественного мнения выиграл конкурс на оказание услуг по проведению социологических исследований для Государственной думы РФ. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на информацию сайта госзакупок.

Социологический опрос должен помочь депутатам узнать мнения населения по актуальным проблемам и найти для них наилучшее решение. Кроме того, ВЦИОМ попросит граждан оценить деятельность политических партий. Также среди поручений нижней палаты — определение возможных рисков принятия отдельных нормативно-правовых актов.

Известно, что за свои услуги ВЦИОМ получит 27,8 млн рублей.

На победу претендовали Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России и компания «Ромир мониторинг стандарт».