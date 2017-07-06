Уровень одобрения работы Владимира Путина н посту президента России в июне составил 81,4%, глава государства остается лидером по уровню доверия политикам с показателем в 49,2%, свидетельствуют опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Во всероссийских опросах «ВЦИОМ-Спутник», по итогам которых были составлены рейтинги, ежедневно принимают участие 600 респондентов от 18 лет в не менее чем 80 регионах РФ. Центр приводит выборку за неделю, таким образом, аудитория выборки составляет 4,2 тыс. человек.

«В рейтинге доверия политикам по-прежнему на первом месте Владимир Путин — его называют около половины опрошенных (в последнюю неделю этот показатель находился на отметке 49,2%)», — свидетельствуют материалы ВЦИОМа.

В первую тройку рейтинга также вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу с 15,8% и премьер-министр Дмитрий Медведев с 13,5% (данные за последнюю неделю июня). Антирейтинг доверия возглавляет лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому 25,7% опрошенных не доверили бы принятие важных государственных решений.

К концу июня показатель одобрения деятельности президента составил 81,4%.