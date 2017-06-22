Большинство граждан России полагают, что в настоящий момент перед страной не стоит военной угрозы, также россияне уверены в способность армии дать достойный отпор врагу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно итогам опроса (были предоставлены «Известиям»), 53% россиян считают, что военной угрозы для России в данный момент нет. 54% опрошенных уверены, что если конфликт и случится, то он будет носить локальный характер. Каждый второй респондент уверен в боеспособности российских вооруженных сил.

По данным ВЦИОМа, в июне до 38% снизилось число граждан, которые не исключают нападения на Россию. Ожидающие нападения на Россию граждане разделились на две категории. Первые, которых оказалось 48% от числа уверенных в нападении, ждут локального конфликта. А 41% полагают, что нападение будет глобальным.

Новые данные прокомментировал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Он, в частности, отметил, что чуть более двух лет назад, в феврале 2015 года, был зафиксироан самый высокий индекс угрозы за весь период наблюдений (с 1990 года).

Абрамов наряду с другими экспертами рассказали «Известиям» о том, почему с начала 90-х годов ситуация так кардинально изменилась, и почему изменения происходят в настоящее время.

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Россияне верят в армию, но не в войну