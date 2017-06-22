Военной угрозы для России в настоящий момент нет, полагают 53% граждан страны. А в случае нападения на РФ конфликт будет локальным, уверены 54% россиян. При этом каждый второй не сомневается в боеспособности отечественных вооруженных сил. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, предоставленным «Известиям».

По данным ВЦИОМа, индекс военной угрозы в июне снизился по сравнению с предыдущими показателями. Так, в июне 2017 года уменьшилось число тех, кто не исключает возможность нападения на Россию извне — таких, по данным ВЦИОМа, 38%. Большинство граждан по-прежнему уверены, что военной опасности для нашей страны не существует.

Среди тех, кто верит в возможность военного вторжения, 45% полагают, что это будет «скорее небольшой, локальный конфликт». 41% респондентов, напротив, не сомневаются — это будет «глобальное нападение по всем границам».

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов отметил, что исторический максимум индекса угрозы за весь период измерений (с 1990 года) был зафиксирован в феврале 2015 года.

— На фоне агрессивной риторики западных стран, эскалации вооруженного конфликта в Донбассе и принятия антироссийских санкций 68% россиян ощущали реальную угрозу военного нападения извне. Но уже в октябре 2015 года — после начала операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии — опасения относительно внешней угрозы постепенно стали ослабевать. Сегодня оценки ее вероятности опустились до уровня довольно спокойного 2009 года. Это происходит на фоне растущей уверенности наших сограждан в том, что российские Вооруженные силы способны защитить страну от любого нападения, — сказал Константин Абрамов.

В 1990-е годы большинство респондентов — 34% — отмечали отставание советских Вооруженных сил от лучших армий мира. В июне 2017 года о способности российских ВС защитить страну от нападения заявили уже 47%. При этом 36% опрошенных указали, что Вооруженные силы РФ — самые эффективные и боеспособные в мире. И только 10% россиян полагают, что отставание от других армий у российских ВС все-таки есть.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что представление россиян об отсутствии высокого уровня военных угроз говорит о реалистичном взгляде на ситуацию.

— В мнении о боеспособности есть несколько слагаемых — исторически формировавшееся представление о том, что Россия выигрывала все войны и при этом никогда ни на кого не нападала. Кроме того, рост доверия к Вооруженным силам связан с ростом финансирования, пиар-активностью и объективными результатами проведенной реформы Вооруженных сил, — отметил политолог.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев уверен, что доверие и уважение к ВС за последние годы возросло из-за смены министра обороны и активной информационной кампании о деятельности министерства. Все эти шаги, по его мнению, сработали на повышение авторитета армии.

— Открываю сейчас топ «Яндекс» — там первая новость о том, что появилось видео сближения истребителя НАТО с самолетом Сергея Шойгу. Много новостей и про нашу обороноспособность, усилия в Сирии и достижения наших летчиков. Понятно, что информпотоки тоже оказывают влияние на мнение россиян, — полагает эксперт.

При этом граждане страны не верят в возможность вооруженного конфликта — поскольку не хотят в него верить, считает Константин Калачев.

— Есть вещи, в которые если поверить, то жить дальше не захочется: ни заводить семью, ни ходить на работу, покупать квартиры и машины. Все начнут готовиться к ядерному апокалипсису. Даже те, у кого есть тревожность, ее отвергают. Они этого боятся, но признать не хотят — срабатывает механизм психологической защиты, — пояснил он.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводил 16 и 17 июня 2017 года. Участие в нем приняли 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Социологи общались с респондентами по телефону. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. В 2000–2015 годах проводились квартирные опросы.