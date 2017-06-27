Активность, общительность, любовь к спорту, аккуратность и ориентация на материальные ценности стали самыми распространенными характеристиками молодежи в России. Об этом свидетельствует результаты опроса ВЦИОМа.

Большая часть опрошенных назвала молодое поколение россиян законопослушным. Так, 59% пожилых людей приписали молодежи дружелюбие, 56% — готовность прийти на помощь и 47% — бескорыстие. Сами молодые люди часто характеризуют себя как агрессивно настроенных — такой ответ дали 52% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет, а также циничных — так ответили 56% от 16 до 24 лет. Опрошенные в зрелом возрасте придерживаются противоположного мнения о молодых россиянах, сообщает RT.

По мнению генерального директора фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения Константина Абрамова, конфликт поколений, характерный для 1990-х годов XX века, остался в прошлом. Молодые люди стали более патриотичными и вовлеченными в общественную жизнь, начали уделять внимание здоровью и вести себя дружелюбно. Старшее поколение в настоящее время оценивает молодежь положительнее, чем в недавнем прошлом.