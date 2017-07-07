Больше 60% граждан России заявили, что в семье не должно быть лидера. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центров изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Единоличный лидер, принимающий решения, отсутствует в семьях 62% респондентов, состоящих в браке или проживающих вместе без регистрации. Главой семьи считают мужа 29% опрошенных, жену – 7%. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», за последние 10 лет общественное мнение по вопросу о главенстве в семье кардинально изменилось, демократически подход сменил авторитарный. Семейной жизнью довольны 96% опрошенных, 94% устраивает распределение обязанностей по дому, 78% назвали семьи крепким тылом.

Опрос проводился с 1 по 3 июля по телефону среди 1,8 тыс. человек старше 18 лет.