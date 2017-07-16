Госдума седьмого созыва приняла 354 закона в осеннюю и весеннюю сессии, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Мы за все время с начала работы Государственной думы [седьмого созыва] приняли 354 закона. У нас еще впереди неделя, количество увеличится, но это меньше, чем было рассмотрено нашими предшественниками за аналогичный период, допустим, 2016 год», — рассказал Володин в интервью первому каналу.

При этом он отметил, что в этом вопросе главное не количество, а качество принимаемых законопроектов.

По словам депутата, в этом повестка Госдумы отражала актуальные вопросы, которые ставились народом.

«Был запрос на ответственную власть, а ответственная власть должна <…> уметь слышать, отстаивать интересы и представлять население во время принятия решений, обсуждения решений», — отметил он.

Володин привел в пример законопроект о реновации, который менялся и преображался благодаря жителям Москвы, впервые участвовавшим в парламентских заседаниях.

Государственная дума седьмого созыва была избрана 18 сентября 2016 года. Весенняя сессия Думы началась 9 января и продлится до 30 июля 2017 года.