Кот по кличке Стаббс, посвятивший всю свою жизнь службе на посту почетного мэра города Талкитна, штат Аляска, США, скончался во сне в возрасте 20 лет.

«Стаббс прожил 20 лет и три месяца. Он был бойцом до последнего дня своей жизни, мяукая весь день, прося внимания или требуя посидеть рядом с ним на кроватке и позволить ему устроиться поуютнее, урча часами на коленях», — рассказали хозяева кота семья Споунс.

Еще в 1998 году, когда Стаббсу было всего несколько месяцев от роду, жители Талкитна избрали кота неофициальным градоначальником. Последние годы жизни Стаббс провел практически не выходя из дома и занимаясь воспитанием двух котят, которых подобрали его хозяева.