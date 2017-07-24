Известный дрессировщик кошек, народный артист России Юрий Куклачев в интервью «Известиям» заявил, что кот-мэр на Аляске мог прожить до 150 лет.

Кот по кличке Стаббс, посвятивший всю свою жизнь службе на посту почетного мэра города Талкитна (штат Аляска, США), скончался во сне в возрасте 20 лет. Еще в 1998 году, когда Стаббсу было всего несколько месяцев от роду, жители Талкитны избрали кота неофициальным градоначальником.

«Нужно умножить на шесть, чтобы определить возраст кота. То есть умершему коту было 120 лет. У меня кот Сокол прожил 25 лет, я знаю женщину, у которой кот живет 28 лет. Наши кошки в театре живут в среднем 20 лет. Если переводить на человеческий возраст — это 100 с лишним лет. Это кошмар. Это уже бедный кот без зубов, без всего. Его кормили из ложечки», — сказал Куклачев.

По мнению дрессировщика, кот-мэр не прожил до 150 лет из-за того, что в 2013 году Стаббс попал в больницу после «покушения» — главу городской администрации покусал пес.

«Нужна физическая зарядка, хорошее питание и отсутствие нервных стрессов. Кот должен жить в любви», — резюмировал Куклачев.