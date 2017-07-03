Тюменский кот Беляш стал звездой интернета из-за своего необычного радужного окраса. Такой расцветкой животное наградили профессиональные грумеры, чтобы найти коту хороших хозяев. Краска, которую использовали специалисты, не несет вреда животному.

Кота подбросили в местный зоомагазин. Когда его нашла хозяйка, то смотреть на него было жалко: кот был болен лишаем, с выдранной шерстью и невероятно голодный. Работники магазина животное выходили, а после решили найти ему новый дом оригинальным способом, сообщает ИА «Ура.ру».

Фотография Беляша быстро попала в социальную сеть. Пользователи активно обсуждали необычный подход к животному, многие были возмущены и даже называли издевательством. Часть пользователей собиралась обратиться в прокуратуру с заявлением о жестоком обращении с животным, так что зоомагазину даже пришлось оправдываться и рассказать, как всё обстоит на самом деле. Несмотря на яркий имидж, пока кот Беляш всё еще остается на старом месте жительства.