Представители международного детского центра «Артек» пригласили знаменитого сербского режиссера Эмира Кустурицу на свой кинофестиваль в Крыму.

Кустурица накануне прибыл в Симферополь со своей группой The No Smoking Orchestra, в которой он играет на гитаре. На вечер воскресенья запланирован концерт коллектива, где будет представлена новая программа. Перед этим Кустурица провел пресс-конференцию в Ялте.

В ходе пресс-конференции представители «Артека» передали ему приглашение на кинофестиваль, а севастопольские журналисты пригласили режиссера посетить город-герой.

«На следующий год, возможно», — ответил он, сославшись на плотный график концертов.