Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица даст один единственный концерт в Ялте. Группа именитого серба The No Smoking Orchestra выступит перед жителями и гостями курортного крымского города в воскресенье вечером.

Как следует из видеообращения Кустурицы, которое ранее распространило концертное агентство Inconcert, 23 июля режиссер приедет в Крым, чтобы выступить на сцене концертного зала «Юбилейный».

The No Smoking Orchestra презентует зрителям свою новую программу под названием «По млечному пути», что совпадает с названием последнего фильма Кустурицы, главные роли в котором исполнили сам режиссер и Моника Белуччи. Кроме того, прозвучат композиции из знаменитых фильмов режиссера, включая «Черная кошка, белый кот», «Аризонская мечта», «Завет» и других.