Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица назвал воссоединение Крыма с Россией естественным и органическим процессом, по его мнению, местным жителям не следует ждать внешнего одобрения, они должны развивать свой регион как часть великой России.

Выступая на брифинге в Ялте перед концертом группы The No Smoking Orchestra, где он играет на гитаре, Кустурица призвал крымчан делать то, что они делают — огромный аэропорт, хорошие дороги и коммуникации. По его словам, совершенно не важно, что об этом думают на Западе.

«Я здесь чтобы увидеть Крым, Ялту, которые в группе соединения. Здесь не было войны, здесь был референдум, на котором люди сказали: «Мы хотим жить с Россией». Это органический процесс, и я уверен, что это надо было делать», — заявил режиссер.

Жизнь и культура Крыма, по словам Кустурицы, являются доказательством того, что Крым является Россией. Режиссер заявил, что никто, кроме самих крымчан, не может говорить о принадлежности полуострова, а сами они уже сделали самый главный выбор, сказав «да» на референдуме.