Врио главы Марий Эл представил Косачева кандидатом в Совфед
Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев представил Константина Косачева в качестве кандидата на пост члена Совета Федерации от республики, сообщили в штабе врио.
Евстифеев также выдвинул кандидатуры бывшего главного федерального инспектора по республике Валериана Егорова и депутата Госдумы РФ Сергея Казанкова, сообщили «Интерфаксу» в штабе.
Евстифеев также первым из кандидатов представил республиканскому ЦИК документы для регистрации кандидатом на пост главы региона. Проверка документов будет производиться в течение 10 дней.
Отметим, по закону кандидаты на пост главы региона перед выборами представляют тройку кандидатов от исполнительной власти в Совфед. После выборов победивший кандидат выбирает из этой тройки одного представителя в Совете Федерации.
Косачев сейчас представляет в верхней палате исполнительную власть Марий Эл, также он возглавляет комитет по международным делам Совфеда.