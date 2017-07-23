Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев представил Константина Косачева в качестве кандидата на пост члена Совета Федерации от республики, сообщили в штабе врио.

Евстифеев также выдвинул кандидатуры бывшего главного федерального инспектора по республике Валериана Егорова и депутата Госдумы РФ Сергея Казанкова, сообщили «Интерфаксу» в штабе.

Евстифеев также первым из кандидатов представил республиканскому ЦИК документы для регистрации кандидатом на пост главы региона. Проверка документов будет производиться в течение 10 дней.

Отметим, по закону кандидаты на пост главы региона перед выборами представляют тройку кандидатов от исполнительной власти в Совфед. После выборов победивший кандидат выбирает из этой тройки одного представителя в Совете Федерации.

Косачев сейчас представляет в верхней палате исполнительную власть Марий Эл, также он возглавляет комитет по международным делам Совфеда.