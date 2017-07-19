Источник: девять сенаторов покинут Совфед после выборов
По крайней мере девять сенаторов покинут Совет Федерации по итогам выборов в сентябре, заявил источник в Совфеде.
По словам источника, среди покидающих верхнюю палату будут бывший замглавы МВД Алексей Чекалин, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Александр Тотоонов и сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.
«По этим сенаторам принято решение, они не будут перенаправлены в Совет Федерации», — заявил источник РИА «Новости».
Он сообщил также, что в сентябре Совфед покинут также бывший губернатор Карелии Сергей Катанандов, Николай Петрушкин (Мордовия), Олег Казаковцев (Кировская область), Андрей Соболев (Севастополь), Владимир Харламов (Краснодарский край), Олег Алексеев (Саратовская область).
В то же время будут продлены полномочия главы международного комитета Константина Косачева, представляющего Марий Эл, а также сенаторов от Пермского края, Белгородской, Калининградской, Свердловской и Томской областей.