По крайней мере девять сенаторов покинут Совет Федерации по итогам выборов в сентябре, заявил источник в Совфеде.

По словам источника, среди покидающих верхнюю палату будут бывший замглавы МВД Алексей Чекалин, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Александр Тотоонов и сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.

«По этим сенаторам принято решение, они не будут перенаправлены в Совет Федерации», — заявил источник РИА «Новости».

Он сообщил также, что в сентябре Совфед покинут также бывший губернатор Карелии Сергей Катанандов, Николай Петрушкин (Мордовия), Олег Казаковцев (Кировская область), Андрей Соболев (Севастополь), Владимир Харламов (Краснодарский край), Олег Алексеев (Саратовская область).

В то же время будут продлены полномочия главы международного комитета Константина Косачева, представляющего Марий Эл, а также сенаторов от Пермского края, Белгородской, Калининградской, Свердловской и Томской областей.