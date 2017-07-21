Посол России в США Сергей Кисляк может быть назначен членом Совета Федерации от Республики Мордовия в том случае, если губернатором изберут временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Волкова. Об этом Волков сообщил в пятницу после регистрации кандидатом на пост главы Мордовии в ЦИК республики.

По словам врио главы республики, есть три кандидатуры в Совет Федерации: чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Сергей Кисляк, главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Владимир Сезганов и глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

Волков добавил, что выбору претендентов на пост сенатора от республики предшествовал ряд консультаций с людьми, чье мнение весомо и значимо для жителей республики и для него самого.

Владимир Волков охарактеризовал Сергея Кисляка как настоящего патриота Родины, который всю свою жизнь посвятил защите интересов России и народа. «Он имеет огромный дипломатический и жизненный опыт, который, уверен, послужит на благо Мордовии», — цитирует Волкова ТАСС.

Выборы главы Республики Мордовия пройдут 10 сентября 2017 года в единый день голосования. Документы на участие в выборах подали пять кандидатов.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву в субботу.

Временно исполнять обязанности посла РФ в Соединенных Штатах будет один из находящихся в Вашингтоне советников-посланников — Дмитрий Жирнов или Денис Гончар.