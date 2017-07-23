Новый пакет санкций против России, согласованный республиканцами и демократами, является односторонней инициативой США и способен привести к масштабным последствиям, сказано в заявлении Евросоюза.

В заявлении председателя сказано, что этот шаг со стороны США, вероятно, приведет к непредвиденным последствиям. ЕС призывает Вашингтон координировать свои действия с партнерами по «большой семерке».

Как сообщает Reuters, ЕС также выражает опасения, что санкции против РФ могут дурно сказаться на усилиях по диверсификации энергетики с целью добиться отказа от российского газа.

Напомним, в субботу комиссия республиканцев и демократов США согласовала новый пакет санкций против России. В законопроект вошла статья о мерах против реализации «Северного потока-2» и усилиях по поставкам энергоносителей США в Европу.

Новый пакет санкций, как отмечали западные СМИ, призван «наказать» Россию за «вмешательство» в американские выборы и «агрессию» на Украине. Отмечено, что документ, как и ожидалось, является частью проекта санкций против Ирана. Это сделано для того, чтобы затруднить президенту США Дональду Трампу отмену этих санкций, если он будет намерен это сделать.