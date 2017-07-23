Члены Палаты представителей конгресса США, договорившиеся в субботу о голосовании по законопроекту, предполагающему введение новых антироссийских санкций, по сути оставили без внимания заявления президента Дональда Трампа о необходимости сохранения им самостоятельности в этом вопросе.

«Открыто проигнорировали доводов Белого дома относительно того, что президент Трамп нуждается в свободе действий для реализации дипломатических инициатив с Москвой», — оценили журналисты The New York Times действия сенаторов.

«Новый законопроект резко ограничивает возможности президента отменять санкции или приостанавливать их действие», — резюмирует издание.

Напомним, голосование в Палате представителей США по данному законопроекту должно пройти 25 июля. Однако документ вступит в силу только после подписания президентом США Дональдом Трампом.