Двухпартийная группа переговорщиков с участием республиканцев и демократов в США согласовала новый всеобъемлющий пакет санкций против России за якобы вмешательство в выборы, сообщает Associated Press.

Сообщается, что санкции против России, как и ожидалось, являются частью пакета мер против Ирана и КНДР. Документ призван «наказать» Россию за «вмешательство» в американские выборы и «агрессию на Украине».

Как отмечает Associated Press, дальнейшее прохождение этого законопроекта окончательно разворачивает конгресс на курс столкновения с президентом США Дональдом Трампом, так как Белый дом не скрывал своих возражений против этого документа. Трамп, по мнению Associated Press, может попытаться наложить вето на этот законопроект, но это неизбежно приведет к протесту со стороны республиканцев и утрате Трампом доверия со стороны однопартийцев.

Кроме этого, документ нарочно увязывает вместе санкции против России и Ирана с тем, чтобы затруднить Трампу их возможную отмену. Associated Press полагает, что двухпартийная комиссия пришла к соглашению по пакету санкций на фоне появившихся в последнее время сообщений о «связях» Трампа с Россией.

Как заявили в аппарате лидера республиканского большинства в палате представителей конгресса Кевина Маккарти, голосование по законопроекту намечено на 25 июля — до того, как начнутся традиционные августовские каникулы американских законодателей.

Лидер меньшинства сената Чак Шумер, в свою очередь, назвал законопроект о санкциях «сильным». Он заявил, что теперь законопроект наконец будет принят, а Россия «наказана».

«Учитывая многочисленные нарушения России и кажущуюся неспособность президента Трампа справиться с ними, очень важен сильный законопроект о санкциях, такой, как только что согласованный демократами и республиканцами», — сказал Шумер.