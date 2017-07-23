В 2018 году на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России поступят более сотни самолетов и вертолетов, заявил главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017.

Оценивая программу вооружений 2018–2025 годов, главком отметил, что «авиацию не обидели».

Бондарев рассказал, что начиная с 2018 года на вооружение начнет поступать модернизированный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник», сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Это прекрасный вертолет, он нам очень нужен. В 2018 году запланировано окончание опытно-конструкторских работ, и он пойдет в войска», — подчеркнул главком.

Добавим, что авиакосмический салон МАКС-2017 завершает свою работу в воскресенье, 23 июля.