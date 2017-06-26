Три новых учебных самолета Як-130 поступили на вооружение Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков с Иркутского авиационного завода. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Перелет из Иркутской области на базу в Краснодарском крае осуществлялся с тремя промежуточными посадками для заправки. Специалисты инженерно-авиационной службы и летный состав ВКС предварительно выполнили прием техники на земле и в воздухе соответственно, в ходе которого были проверены летные и технические характеристики самолетов, качество сборки, а также работа всех систем и механизмов.

Самолеты поступили на вооружение в рамках гособоронзаказа-2017. В Минобороны отметили, что Як-130 поступают в ведение училища ежегодно. Всего за четыре года было получено более 80 таких самолетов.

Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям.