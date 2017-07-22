Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ герой России генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что истребитель пятого поколения ПАК ФА Т-50 дает пилотам неограниченные возможности по пилотажу и эксплуатации самолета.

«Пока я бы сказал, что физиологической границы для пилота ПАК ФА не существует. И по освоению, и по эксплуатации этого летательного аппарата», - сказал Бондарев.

Также главком подчеркнул, что у данного истребителя улучшены многие параметры, среди которых мощность двигателя, бомбовая нагрузка и дальность полета. По словам Бондарева, конструкторы пытаются улучшить самолет так, «чтобы машина делала максимум за пилота».

Генерал-полковник добавил, что на данный момент разрабатываются конвертопланы и тяжелые беспилотники, которые в будущем смогут встраиваться в единую систему управления и работать «стаей».

«Беспилотная тематика развивается. Как бы там ни было, обучить летчика дороже, чем поставить на самолет хороший автопилот. Если уже сейчас оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами, поэтому это будет еще дешевле», - заявил Бондарев.

Экспериментальный конвертоплан был впервые представлен холдингом «Вертолеты России» на авиасалоне МАКС-2017.