В Бурятии потушены все лесные пожары. Новых возгораний в тайге на территории республики не зафиксировано, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство лесного хозяйства по региону.

Тем не менее режим ЧС продолжает действовать в нескольких районах Бурятии. Предупредительные меры введены в лесах Баунтовского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Окинского, Селенгинского, Тункинского и Хоринского районов.

Еще 2 июля в Бурятии бушевали 34 природных пожара, в том числе на территории Улан-Удэнского военного лесничества. В то же время республика подверглась задымлению из-за лесов, горящих в соседней Монголии.

Лесные пожары продолжались в регионе с апреля. За это время огонь уничтожил около 260 тыс. га тайги.