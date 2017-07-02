В 12 районах Бурятии тушат более 30 лесных пожаров на площади около 10 тыс. га, лес также горит на территории Байкальского и Джергинского заповедников.

Об этом сообщило Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

«Проводятся работы по тушению 34 лесных пожаров на общей площади около 10 тыс. га в 12 районах республики, в Байкальском и Джергинском заповедниках, на территории Улан-Удэнского военного лесничества», — говорится в сообщении РАЛХ.

За прошедшие сутки в республики обнаружили восемь новых возгораний на общей площади 103 га. Их причиной стало неосторожное обращение с огнем.