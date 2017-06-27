Прокуратура Бурятии установила – спасателей, которые борются с пожарами в тайге, перестали кормить и обеспечивать водой. Это выяснилось во время недавней проверки.

По данным ведомства, речь, в частности, идет о действиях главы «Северного лесхоза» по отношению к подчиненным, работающим на пожарах в Ангоянском лесничестве.

Как уточняет ИА FlashSiberia, продукты закончились у пяти сотрудников ООО «Форестинвест». Выяснилось, что в договорах на выполнение работ на время нынешнего пожароопасного сезона нет положения, регулирующего организацию питания.

Между тем в соответствии с законом руководство обязано обеспечить организацию регулярного питания и снабжения питьевой водой работников, работающих на пожарах.

Руководителям лесхозов предписано немедленно устранить нарушения.