Уровень доверия французских граждан к президенту Эммануэлю Макрону за месяц снизился почти на 10%, свидетельствуют результаты опроса центра Ifop, опубликованные в еженедельнике Journal du Dimanche.

«Глава государства потерял десять (процентных) пунктов за месяц, свидетельствуют данные опроса Ifop для JDD. За исключением Жака Ширака, потерявшего 15 пунктов в мае–июле 1995, это самое сильное падение доверия к президенту спустя три месяца у власти», — сообщает издание.

Так, по результатам опроса рейтинг Макрона в июле составляет всего 54%. Газета объясняет такие результаты недавним скандалом вокруг размера оборонного бюджета страны и волнением населения по поводу невыполнения Макроном своих предвыборных обещаний.

В частности, многие респонденты критикуют нынешнего лидера за «авторитарность» по отношению к ушедшему в отставку генералу де Вилье.

Вместе с тем многие граждане отмечают «выправку главы государства и его активность».